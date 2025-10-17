Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем

На Добропольском направлении минометчики батальона «Чёрный Лебедь» 225-го отдельного штурмового батальона во время перемещения заметили вражеский БПЛА, который сопровождал их автомобиль, удерживая дистанцию. Видео эпизода опубликовал 225 ОШБ.



Как отмечают бойцы, одним из тактических приёмов российских операторов дронов является скрытое наблюдение за перемещением автомобилей или групп военных — для сбора координат позиций и последующих ударов.



Продолжать движение с таким сопровождением было опасно, поэтому в ближайшем лесу подразделение остановилось, рассредоточилось и открыло прицельный огонь по БПЛА, который пытался восстановить визуальный контакт. После ликвидации угрозы бойцы продолжили выполнение задачи.



По данным Генштаба, на этом участке фронта за прошедшие сутки украинские силы обороны отбили 55 штурмовых и наступательных действий врага в районах 18 населённых пунктов. Также известно, что вчера ВС РФ использовали 6 184 дрона-камикадзе для атак.