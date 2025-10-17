Підрозділ «Чорний Лебідь» збив дрон РФ під Добропіллям

На Добропільському напрямку мінометники батальйону «Чорний Лебідь» 225-го окремого штурмового батальйону під час пересування помітили ворожий БПЛА, який супроводжував їхній автомобіль, утримуючи дистанцію. Відео епізоду оприлюднив 225 ОШБ.



Як зазначають бійці, одним із тактичних прийомів російських операторів дронів є приховане спостереження за пересуванням автомобілів або груп військових — для збору координат позицій і подальших ударів.



Продовжувати рух із таким супроводом було небезпечно, тому в найближчому лісі підрозділ зупинився, розосередився та відкрив прицільний вогонь по дрону, який намагався відновити візуальний контакт. Після ліквідації загрози наші захисники продовжили виконання завдання.



За даними Генштабу, на цій ділянці фронту минулої доби українські сили оборони відбили 55 штурмових і наступальних дій ворога в районах 18 населених пунктів. Також відомо, що вчора ЗС РФ використали 6184 дрона-камікадзе для атак.