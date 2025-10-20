Войскам РФ удается расширить контроль в центре Купянска: ближайшие недели – решающие для города – DeepState

Ситуация в Купянске. Фото: карта DeepState

Российским оккупантам удается расширить контроль в центре города Купянск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, в городе ситуация остается сложной, поскольку группы ВС РФ, проникавшие в город последние четыре недели, смогли накопить достаточное количество пехоты и пытаются двигаться в южную часть Купянска.



«Для понимания ситуации, Силы обороны Украины несколько раз уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель россиян – инфильтрироваться к переправе в поселке Купянск-Узловой. К счастью, над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал противника. Однако количество захватчиков в городе существенное. В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы что-то и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер — не дать накопиться и двигаться», – рассказали в проекте.



В DeepState утверждают, что ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска.



«Либо Силы обороны найдут резервы для стабилизационных действий, либо, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты. Несмотря на бои в городе, ситуация на восточном берегу реки Оскол остается относительно стабильной. Враг наступает по железной дороге возле села Степовая Новоселовка, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе добиться серьезных успехов – конечно, при условии, что Купянск удастся удержать», – добавили там.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись в Купянске.