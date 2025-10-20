Військам РФ вдається розширити контроль у центрі Куп'янська: найближчі тижні – вирішальні для міста – DeepState

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Російським окупантам вдається розширити контроль у центрі міста Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, у місті ситуація залишається складною, оскільки групи ЗС РФ, які проникали у місто останні чотири тижні, змогли накопичити достатню кількість піхоти та намагаються рухатися у південну частину Куп'янська.



«Для розуміння ситуації, Сили оборони України кілька разів знищували ворога в районі повороту з автодороги Р-79 на Садки. Кінцева мета росіян – інфільтруватися до переправи у селищі Куп'янськ-Вузловий. На щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Однак кількість загарбників у місті суттєва. У центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось і опублікують, але ці дії мають рейдовий характер – не дати накопичитися та рухатися», – розповіли у проєкті.



У DeepState стверджують, що найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська.



«Або Сили оборони знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти. Попри бої у місті, ситуація на східному березі річки Оскіл залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля села Степова Новоселівка, але навряд чи зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів – звичайно, за умови, що Куп'янськ вдасться втримати», – додали там.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися у Куп'янську.