Российская армия активизировалась и провела штурмы с тяжелой бронетехникой в Запорожской области – DeepState

Направления штурмов россиян под Ореховым. Фото: карта DeepState

Войска России активизировались и провели механизированные штурмы в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, оккупанты в течение дня провели ряд штурмов на отрезке сел Щербаки-Нестерянка-Работино-Новопокровка-Малая Токмачка, используя разнообразную технику – от тяжелой в виде танков, БМП и БТР с пехотой до мотоциклов, которые пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину обороны ВСУ.



«Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого столкновения. Однако после подбития техники штурмовые действия продолжала пехота. Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с разбежавшейся по селу пехотой. Количество личного состава неизвестно. Противник использовал танки с тралами для прокладывания маршрута, как он это делает обычно», – сказали в проекте.



В DeepState отметили, что ситуация после отражения штурмов уточняется, в частности в Малой Токмачке.



«С одной стороны можно сказать, что отражение накатов противника было успешным, но еще неизвестны до конца их последствия, поэтому делать выводы рано. Это «громкий звоночек» от врага, который накануне перекинул дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники. Эти действия больше похожи на прощупывание обороны с надеждой на внезапный успех, ведь сказать, что это полная реализация потенциала россиян трудно, поскольку это не тот ресурс, который они могут использовать на такую ​​площадь», – добавили там.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили, что войскам РФ удается расширить контроль в центре Купянска Харьковской области, ближайшие недели – решающие для города.