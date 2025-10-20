Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия активизировалась и провела штурмы с тяжелой бронетехникой в Запорожской области – DeepState
20 октября 2025, 21:28

Российская армия активизировалась и провела штурмы с тяжелой бронетехникой в Запорожской области – DeepState

Направления штурмов россиян под Ореховым. Фото: карта DeepState Направления штурмов россиян под Ореховым. Фото: карта DeepState

Войска России активизировались и провели механизированные штурмы в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По словам аналитиков, оккупанты в течение дня провели ряд штурмов на отрезке сел Щербаки-Нестерянка-Работино-Новопокровка-Малая Токмачка, используя разнообразную технику – от тяжелой в виде танков, БМП и БТР с пехотой до мотоциклов, которые пытались на скорости заехать как можно дальше в глубину обороны ВСУ.

«Большинство техники было поражено еще до ее подхода к линии боевого столкновения. Однако после подбития техники штурмовые действия продолжала пехота. Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с разбежавшейся по селу пехотой. Количество личного состава неизвестно. Противник использовал танки с тралами для прокладывания маршрута, как он это делает обычно», – сказали в проекте.

В DeepState отметили, что ситуация после отражения штурмов уточняется, в частности в Малой Токмачке.

«С одной стороны можно сказать, что отражение накатов противника было успешным, но еще неизвестны до конца их последствия, поэтому делать выводы рано. Это «громкий звоночек» от врага, который накануне перекинул дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники. Эти действия больше похожи на прощупывание обороны с надеждой на внезапный успех, ведь сказать, что это полная реализация потенциала россиян трудно, поскольку это не тот ресурс, который они могут использовать на такую ​​площадь», – добавили там.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили, что войскам РФ удается расширить контроль в центре Купянска Харьковской области, ближайшие недели – решающие для города.

ТЕГИ

Места
Запорожская область
Организации
Всу ВС РФ DeepState
Прочее
Война Пехота бронетехника ситуация на фронте Штурмы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
все новости
22:42
В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении
21:48
Зеленский: «Мы приблизились к возможному окончанию войны»
21:28
Российская армия активизировалась и провела штурмы с тяжелой бронетехникой в Запорожской области – DeepState
20:49
«Путин ничего на Донбассе строить не будет», – Зеленский
20:16
Полицейские под обстрелами эвакуировали людей из Доброполья: россияне атаковали экипаж дроном
19:32
Зеленский ответил, есть ли российские войска на окраинах Лимана
19:05
Армия РФ ракетами и дронами массировано атаковала Павлоград: более 15 человек ранены
18:40
Россия нанесла масштабный удар по обогатительной фабрике в Днепропетровской области
18:06
Российский солдат попытался сдаться и был убит дроном РФ
17:47
Войскам РФ удается расширить контроль в центре Купянска: ближайшие недели – решающие для города – DeepState
17:27
В РФ хотят сажать за диверсии с 14 лет: власть боится молодёжи
17:12
Российские авиация и артиллерия ударили по Константиновке: повреждены дома и есть погибший
16:58
Российская армия продвинулась в Купянске и Волчанске – DeepState
16:45
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе облсовета и его жене-нардепу в недостоверном декларировании
16:39
Российский беспилотник ударил по Славянску: повреждены многоэтажки и детсад
16:16
МиГ-29 ВСУ ударом JDAM-ER уничтожил пехоту РФ в доме
16:05
NYT: Украине и России не удастся изменить линию фронта в ближайшие месяцы
15:29
Российские войска попали под удар на северо-западе Покровска, идут бои в промзоне
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
14:30
Песков рассказал о позиции России по Украине — «Будапешт выбран не случайно»
все новости
ВИДЕО
Зачистка промышленного объекта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео В ССО показали, как зачистили от российской ДРГ промышленный объект на Покровском направлении
20 октября, 22:42
Эвакуация на Донетчине. Фото: кадр из видео Полицейские под обстрелами эвакуировали людей из Доброполья: россияне атаковали экипаж дроном
20 октября, 20:16
Солдат РФ поворачивается в сторону приближающегося дрона. Российский солдат попытался сдаться и был убит дроном РФ
20 октября, 18:06
Молодые люди спели песню Noize MC в центре Санкт-Петербурга. В РФ хотят сажать за диверсии с 14 лет: власть боится молодёжи
20 октября, 17:27
Момент прилета по дому с оккупантами. МиГ-29 ВСУ ударом JDAM-ER уничтожил пехоту РФ в доме
20 октября, 16:16
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Российские войска попали под удар на северо-западе Покровска, идут бои в промзоне
20 октября, 15:29

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор