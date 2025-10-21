Россия обстреляла Украину ракетами «Искандер-М» и дронами Shahed — атака продолжается

В ночь на 21 октября Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив баллистические и зенитные ракеты, а также почти сотню ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.



По данным военных, противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Брянской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области, а также 98 ударными БпЛА типов Shahed, «Гербера» и других модификаций.

Запуски осуществлялись с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с территорий временно оккупированного Крыма — районов Чауда и Гвардейское. Около 70 из этих дронов были Shahed.



Воздушное нападение отражали силы ПВО: авиация, зенитные ракетные подразделения, расчеты радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, к 08:30 утра удалось сбить или подавить 58 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 37 ударных БпЛА в десяти локациях, а также падение обломков в двух населенных пунктах.

Атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Напомним, в течение суток оккупационные войска совершили 678 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области.