Зеленський показав український дрон-перехоплювач OCTOPUS

24 жовтня президент України зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Лідери обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для посилення тиску на Росію.
Крім того, глава України продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Угода передбачає провадження першої партії.
«Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими», — зазначив Зеленський.
Президент також додав, що вони зі Стармером скоординували позиції перед зустріччю коаліції охочих. Пріоритетні питання засідання – гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість.
