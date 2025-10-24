Зеленський показав український дрон-перехоплювач OCTOPUS

Президент показав український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Фото: Володимир Зеленський

24 жовтня президент України зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Лідери обговорили розвиток оборонної співпраці та можливості для посилення тиску на Росію.



Крім того, глава України продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Угода передбачає провадження першої партії.



«Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими», — зазначив Зеленський.



Президент також додав, що вони зі Стармером скоординували позиції перед зустріччю коаліції охочих. Пріоритетні питання засідання – гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетична стійкість.



Раніше ми писали, що Зеленський заявив, що Україна готова експортувати свою зброю за кордон.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях