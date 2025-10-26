Бои у Святых гор: российские войска продвинулись западнее Шандриголово

На Лиманском направлении в Донецкой области российские войска продолжают наступать и продвинулись западнее населенного пункта Шандриголово. Об этом сообщает телеграм-канал «PETRENKO ✙ Сводки».

По данным источника, продвижение зафиксировано в районе фермы на западном берегу реки Нитриус, где противник закрепляется и ведет бои за лесной массив природного парка «Святые горы», расположенный севернее Новоселовки. В этом районе продолжаются тяжелые бои.

На Александровском направлении (Днепропетровская область) российские силы продвинулись в «кармане» севернее Новогригоровки, захватив участок площадью до 5 квадратных километров.



Также сообщается, что под массированный удар российских авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 попал населенный пункт Даниловка, откуда прямая дорога на Гуляйполе.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.