Более 120 боестолкновений за день: самые ожесточенные бои — под Покровском

Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток по всей линии фронта произошло 122 боевых столкновения. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ на вечер 29 октября. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском, Александровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях.



Покровское направление. Здесь фиксируется наибольшая активность противника — российские войска 36 раз атаковали позиции Сил Обороны в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверово, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лисовка и Покровск. Одно боевое столкновение продолжается и сейчас.



Александровское направление. Защитники Украины отразили 16 атак противника у населенных пунктов Мирное, Сичневое, Новоселовка, Терновое, Сосновка, Степовое, Вербовое, Рибное, Приволье, Новогригоровка, Вишневое и Привольное. Бой продолжается. Противник также нанес авиаудар по Покровскому.



Константиновское направление. Зафиксировано 12 вражеских атак, которые Силы обороны отбили в районах Константиновки, Предтечиного, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Русиного Яра и Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.



Лиманское направление. Агрессор 14 раз штурмовал позиции украинских войск вблизи Коровьего Яра, Редкодуба, Карповки, Ставков и Новоселовки. Три боя еще не завершены.

Славянское направление. Украинские защитники отбили три из пяти атак врага в районах Ямполя, Серебрянки и Виемки. Бои продолжаются.



Краматорское направление. Силы Обороны остановили две атаки противника вблизи Ступочок и в направлении Веролюбовки.



Ореховское направление. С начала суток враг предпринял четыре попытки наступления в районах Степового, Новоданиловки, Каменского и Степногорска.



Гуляйпольское направление. Зафиксировано одно боевое столкновение в районе Зеленого Гая. Кроме того, под авиаударами оказались Нечаевка и Малиновка.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации опровергли слова Путина об окружении Вооруженных Сил Украины в Покровске.