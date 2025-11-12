Оккупанты срочно перебрасывают силы под Покровск из-за нехватки резервов

В районе захваченного Угледара Донецкой области оккупанты перебрасывают личный состав на Покровское направление. Об этом сообщили в телеграм-канале «АТЕШ».



«Ежедневно в сторону Покровска движется военная техника с личным составом, который, предположительно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений. У российской армии, очевидно, исчерпаны и основные силы, и оперативные резервы для продолжения наступления, поэтому они вынуждены срочно оголять другие участки фронта», — говорится в сообщении.



По данным агентов из 506-го мотострелкового полка, в их расположение прибывают сотни военнослужащих каждый день. Новоприбывших из других подразделений сразу же отправляют в штурм.



Ранее мы писали, что по состояния на 12 ноября в Покровске на данный момент сосредоточено более 500 оккупантов. Только за последние сутки они совершили 76 попыток штурма позиций Сил обороны Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»