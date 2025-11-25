Друга атака за добу: у Слов'янську пошкоджено дві школи

Наслідки удару по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet

Сьогодні вдень Слов'янськ знову зазнав удару, ймовірно, із застосуванням КАБів та ударних безпілотників. Атака припала на центральну частину міста. Над районом ураження продовжує підніматися щільний стовп диму.

Наслідки удару по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet



За даними очевидців, ударів зазнали два навчальні заклади — школи №13 та №17. Місцеві жителі повідомляють, що чули кілька вибухів поспіль. У районі Артема зафіксовано наслідки ударів, у деяких будинках вибило вікна.



З технічних причин рух тролейбусів у Слов'янську тимчасово припинено. Офіційної інформації поки що не надходило. Це вже друга атака за останню добу.

Раніше ми писали, що армія РФ пізно ввечері вдарила безпілотником «Молнія-2» по Слов'янській громаді.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»