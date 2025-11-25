Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Друга атака за добу: у Слов'янську пошкоджено дві школи
25 листопада 2025, 13:23

Друга атака за добу: у Слов'янську пошкоджено дві школи

Наслідки удару по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet Наслідки удару по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet

Сьогодні вдень Слов'янськ знову зазнав удару, ймовірно, із застосуванням КАБів та ударних безпілотників. Атака припала на центральну частину міста. Над районом ураження продовжує підніматися щільний стовп диму.

Наслідки удару по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet Наслідки удару по Слов'янську. Джерело: t.me/kramatorskiy_pishet

За даними очевидців, ударів зазнали два навчальні заклади — школи №13 та №17. Місцеві жителі повідомляють, що чули кілька вибухів поспіль. У районі Артема зафіксовано наслідки ударів, у деяких будинках вибило вікна.

З технічних причин рух тролейбусів у Слов'янську тимчасово припинено. Офіційної інформації поки що не надходило. Це вже друга атака за останню добу.

Раніше ми писали, що армія РФ пізно ввечері вдарила безпілотником «Молнія-2» по Слов'янській громаді.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Слов'янськ
Інше
російська атака удар по школі
@novosti.dn.ua

У ЗСУ спростували заяви російських генералів Путіну про «зачистку» центру Костянтинівки: відео
25 листопада, 20:22
25 листопада, 20:22
Український винищувач ударив по опорах мосту в Успенівці авіабомбою GBU-62
25 листопада, 19:33
25 листопада, 19:33
У Покровську на відео засвітилися місцеві «ждуни»
25 листопада, 16:01
25 листопада, 16:01
Поліція евакуювала родину з підлітком із Костянтинівки
25 листопада, 15:05
25 листопада, 15:05
Ракетний удар пошкодив логістичний центр NOVUS
25 листопада, 14:34
25 листопада, 14:34
Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО
25 листопада, 13:48
25 листопада, 13:48
