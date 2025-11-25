Поліція евакуювала родину з підлітком із Костянтинівки

У Костянтинівці поліція евакуювала родину з 15-річним підлітком. Разом із собою вони забрали домашніх улюбленців — двох собак і двох котів. Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.



Родина жила в приватному секторі і вважала свій район відносно безпечним. Проте останнім часом ця частина міста зазнає інтенсивних обстрілів, тому люди вирішили евакуюватися та звернулися за допомогою до поліції.



«Почалися сильні обстріли, усе летить у наш район — ракети, БПЛА, авіабомби, "Гради". Коли прилетіли «касети», мій знайомий обгорів, а його батько загинув», — розповів місцевий житель.



Начальник поліції Костянтинівки Дмитро Кірдяпкін зазначив, що ситуація в місті залишається надзвичайно складною: «Щодня окупанти наносять 10–20 авіаударів по Костянтинівці, над містом постійно кружляють FPV-дрони, які полюють на будь-який транспорт. Багато руйнувань, а останнім часом — багато загиблих і поранених серед мирних жителів».







Нагадаємо, російська армія вдень у вівторок, 25 листопада, обстріляла прифронтовий Слов'янськ. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»