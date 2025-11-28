Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Эстонская разведка: РФ теряет тысячи военных, но продолжает продвигаться на фронте
28 ноября 2025, 16:02

Глава Эстонского центра военной разведки, полковник Антс Кивисельг. Фото из открытых источников Глава Эстонского центра военной разведки, полковник Антс Кивисельг. Фото из открытых источников

Глава Эстонского центра военной разведки, полковник Антс Кивисельг, подчеркнул, что текущая динамика боевых действий в Украине не позволяет говорить о приближении мира. По его словам, Россия продолжает массированные атаки по гражданской инфраструктуре, пытаясь ухудшить условия жизни украинцев и создать дополнительное давление на линию фронта.

Как сообщает ERR, украинские силы успешно наносят удары по удаленным объектам на территории России. В последние дни был атакован Шатурская ТЭЦ в Подмосковье, а также стратегически значимые объекты в Таганроге Ростовской области.

Среди них — предприятия, занимающиеся ремонтом и модернизацией авиационной техники и беспилотников, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

На линии фронта продолжаются ежедневные интенсивные бои. По оценке эстонской разведки, потери российских войск за ноябрь составили около 10 500 погибших и примерно 30 000 человек с учетом раненых.

Несмотря на тактическое продвижение — около 430 км² захваченной территории — российские силы так и не смогли удержать ключевые населенные пункты. Украинская армия удерживает позиции в Покровске и проводит локальные контратаки.

Кивисельг также сообщил о зафиксированных нарушениях воздушного пространства соседних стран: в ночь на 24—25 ноября два российских беспилотника пересекли границу Румынии, а шесть — Молдовы. По словам полковника, такие случаи показывают демонстративное пренебрежение России к безопасности государств.

Напомним, ночью 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. Кроме того, украинские войска ударили по месту хранения российских БПЛА на аэродроме Саки в поселке Новофедоровка в оккупированном Крыму.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

