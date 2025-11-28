Українські війська вночі уразили НПЗ у Росії та аеродром в окупованому Криму: росіяни втратили системи ППО та БПЛА

Удар по об'єкту окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратівський НПЗ у Саратовській області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксована серія вибухів, після яких у районі цілі спостерігалася пожежа. Результати влучань уточнюються.



Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірка технічна і так далі. Завод задіяний у забезпеченні потреб російської армії.



Крім того, українські війська вдарили по місцю зберігання російських БПЛА на аеродромі «Саки» у селищі Новофедорівка в окупованому Криму. За попередньою інформацією, на аеродромі уражені кілька систем ППО, зокрема «Панцир-С1» та «Тор-М2». Після придушення засобів протиповітряної оборони знищений ангар, де зберігалися безпілотники «Оріон» та «Форпост». Під удар Сил оборони також потрапили командно-диспетчерський пункт управління та військовий вантажний автомобіль «КамАЗ». Ступінь завданих збитків уточнюється.



Також уражені райони зосередження живої сили та склади паливно-мастильних матеріалів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Результати уточнюються.

Нагадаємо, що вночі 27 листопада дрони масовано атакували енергетичну інфраструктуру окупованої Луганської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко