Естонська розвідка: РФ втрачає тисячі військових, але продовжує просуватися на фронті

Голова Естонського центру військової розвідки, полковник Антс Ківісельг. Фото з відкритих джерел

Глава Естонського центру військової розвідки, полковник Антс Ківісельг, наголосив, що поточна динаміка бойових дій в Україні не дозволяє говорити про наближення світу. За його словами, Росія продовжує масовані атаки по цивільній інфраструктурі, намагаючись погіршити умови життя українців та створити додатковий тиск на лінію фронту.



Як повідомляє ERR, українські сили успішно завдають ударів по віддаленим об'єктам на території Росії. Останніми днями атакували Шатурську ТЕЦ у Підмосков'ї, а також стратегічно значущі об'єкти в Таганрозі Ростовської області.

Серед них — підприємства, що займаються ремонтом та модернізацією авіаційної техніки та безпілотників, включаючи стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50.

На лінії фронту продовжуються щоденні інтенсивні бої. За оцінкою естонської розвідки, втрати російських військ за листопад становили близько 10 500 загиблих та приблизно 30 000 осіб з урахуванням поранених.



Незважаючи на тактичне просування — близько 430 кв. км захопленої території — російські сили так і не змогли утримати ключові населені пункти. Українська армія утримує позиції у Покровську та проводить локальні контратаки.

Ківісельг також повідомив про зафіксовані порушення повітряного простору сусідніх країн: у ніч на 24—25 листопада два російські безпілотники перетнули кордон Румунії, а шість — Молдови. За словами полковника, такі випадки показують демонстративну зневагу Росії до безпеки держав.

Нагадаємо, вночі 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратівський НПЗ у Саратовській області РФ. Крім того, українські війська вдарили по місцю зберігання російських БПЛА на аеродромі Саки в селищі Новофедорівка в окупованому Криму.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»