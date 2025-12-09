Двое гражданских погибли из-за атак российских дронов на Сумщине

Двое гражданских погибли в результате атак российских дронов на приграничных территориях Сумского района. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.



В Миропольской громаде сегодня погиб 73-летний мужчина: российский дрон прицельно ударил по гражданскому автомобилю.



В Краснопольской громаде вражеский БПЛА атаковал ещё одну машину. Пострадали двое людей, которые находились внутри. К сожалению, 61-летний мужчина скончался от полученных травм. Раненую пассажирку госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.



«Искренние соболезнования родным погибших. Пребывание в приграничных общинах остаётся крайне опасным. Враг прицельно бьёт по гражданскому транспорту, создавая прямую угрозу жизни людей», — заявили в Сумской ОВА.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»