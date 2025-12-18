Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ночной удар по Ростову и Батайску: поврежден танкер в порту, есть жертвы
18 декабря 2025, 03:35

В Ростове-на-Дону и Батайске в ночь на 18 декабря прозвучали взрывы. В ростовском порту поврежден нефтяной танкер, по предварительным данным, среди членов экипажа есть жертвы. В Батайске медицинская помощь понадобилась четырем местным жителям, заявил губернатор области Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, танкер атаковали ракеты. 

По словам очевидцев, в Ростове было слышно не менее пяти протяжных и глухих взрывов в северной и центральной частях города. В Батайске после взрывов начался пожар в частном секторе: загорелись два дома. Губернатор утверждает, что пострадали 4 человека, их  доставили в больницу.

Также сообщается об атаке на строящуюся многоэтажку в Ростове-на-Дону.

Разлива нефтепродуктов нет, но танкер продолжает гореть.

Ранее Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам противника в России и на временно оккупированных территориях Украины. В ночь на 12 декабря российский город Ярославль подвергся атаке беспилотников. Удар пришёлся на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона — НПЗ ПАО «Славнефть‑ЯНОС», расположенный более чем в 700 км от государственной границы с Украиной.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

