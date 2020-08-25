В центре Донецка «ДНР» установила бюст боевика «Гиви»

Группировка «ДНР» установила в центре Донецка бюст командира незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых.

Фото: Inside Donetsk / Telegram

Бюст «Гиви» был открыт сегодня утром на «Аллее славы», которая расположена в парке имени Ленинского комсомола. Рядом находятся бюсты бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко и певца Иосифа Кобзона, который поддерживал группировку.



Кроме того, непосредственно на «Аллее славы» хоронили погибших боевиков.



До 2014 года эта часть парка была посвящена исключительно памяти советских воинов, которые воевали за Донбасс во время Второй мировой войны. Тут находится монумент «Твоим освободителям, Донбасс».

8 февраля 2017 года командир боевиков подразделения «Сомали» Михаил Толстых погиб в результате взрыва в собственном кабинете. «ДНР» обвинила в убийстве «Гиви» спецслужбы Украины. Украинская сторона на официальном уровне причастность к гибели боевика отрицает.