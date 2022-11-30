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Война продлится всю зиму — Белый дом

30 ноября 2022, 19:32

Война продлится всю зиму — Белый дом

В Белом доме считают, что российские войска не прекратят обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины, война будет продолжаться всю зиму. Об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби, говорится в материале «‎Reuters».

Кирби уточнил, что нет признаков того, что Россия остановит или замедлит массовые ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины. По его словам, война будет продолжаться в течение всей зимы. В то же время Вашингтон считает, что перерывы могут быть из-за неблагоприятных погодных условий.

Россия приостановила массовые ракетные удары по Украине, так как сейчас она сосредоточена на накапливании ракет, изучении будущих целей обстрела и проведении дополнительной разведки. Об этом рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Массированный ракетный обстрел Украины 16 ноября обошелся РФ примерно в 700–900 миллионов долларов.

В Черном море впервые за несколько дней появился носитель крылатых ракет «Калибр», что может говорить о подготовке новых ударов противника по Украине.

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