Війна триватиме всю зиму — Білий дім

У Білому домі вважають, що російські війська не припинять обстрілювати цивільну інфраструктуру України, війна триватиме всю зиму. Про це розповів представник Ради національної безпеки при президенті США Джон Кірбі, сказано в матеріалі Reuters.



Кірбі уточнив, що немає ознак того, що Росія зупинить чи сповільнить масові ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. За його словами, війна триватиме протягом усієї зими. Водночас Вашингтон вважає, що перерви можуть бути через несприятливі погодні умови.

Росія призупинила масові ракетні удари по Україні, оскільки зараз вона зосереджена на накопиченні ракет, вивченні майбутніх цілей обстрілу та проведенні додаткової розвідки.

Масований ракетний обстріл України 16 листопада коштував РФ приблизно 700–900 мільйонів доларів.

У Чорному морі вперше за кілька днів з'явився носій крилатих ракет «Калібр», що може говорити про підготовку нових ударів супротивника по Україні.