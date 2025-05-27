РФ внедряет в школах на ВОТ учебники по дронам

Учебники по использованию дронов на ВОТ. Фото: ЦНС

Россия внедряет в школах на временно оккупированных территориях Украины новые учебники по использованию дронов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



С нового учебного года все школы на ВОТ получат учебное пособие по применению беспилотников, которое только что получило статус официального учебного издания в РФ. Это позволяет централизованно закупать его для всех школ, включая те, что находятся под российской оккупацией.



Так называемый «учебник по беспилотникам» будет интегрирован в курс по предмету «Труд». По сути, под видом технического образования детям будут преподавать основы применения военной технологии.



В ЦНС подчёркивают, что это ещё один шаг к системной милитаризации украинских детей на оккупированных территориях. Россия не просто занимается пропагандой, а планомерно готовит будущих операторов дронов для войны.

Ранее сообщалось, что Россия готовит детей на оккупированной Луганщине к войне против Украины. Напомним, в Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей.