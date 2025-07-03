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У Луганську вбито Маноліса Пілавова: хто він такий і що про нього відомо?

03 липня 2025, 17:49

У Луганську вбито Маноліса Пілавова: хто він такий і що про нього відомо?

У Луганську вбито Маноліса Пілавова: хто він такий і що про нього відомо?

Колишній голова окупаційної адміністрації Луганська Маноліс Пілавов загинув внаслідок вибуху. Про це повідомили російські та луганські пропагандистські медіа з посиланням на свої джерела. Він обіймав посаду «мера» Луганська з 9 років — з початку окупації міста.

Хто такий Маноліс Пілавов?

Він родом із Луганська. До 2014 року працював на промислових підприємствах міста, зокрема на заводі «Луганськтепловоз», а також очолював комунальне підприємство «Ритуал».

З 2006 до 2009 року обіймав посаду заступника мера Луганська, а потім керував міською федерацією футболу. Був членом Партії регіонів.

У 2014 році підтримав окупацію частини території України. У вересні того ж року був призначений «виконувачем обов'язків голови адміністрації Луганська» після усунення мера Сергія Кравченка. З грудня 2015-го офіційно очолював міську адміністрацію. При ньому відбувалася інтеграція комунальних служб Луганська до російських систем постачання та формування квазіадміністративної структури «ЛНР».

З 2014 року перебував під санкціями України та низки західних країн як учасник діяльності терористичної організації. З 2015 року перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади)

Восени 2022 року, після проведення псевдореферендумів про «приєднання до РФ», продовжував залишатися на посаді «мера».

У 2023–2024 роках у ЗМІ з'являлися повідомлення про його можливу відставку та перехід на менш публічні посади.

Конфлікти всередині «ЛНР»

Як стверджує правозахисник Павло Лисянський, після зміни керівництва «ЛНР» — коли у 2016 році Ігора Плотницького змінив Леонід Пасічник — між Пасічником та Пілавовим почався конфлікт.

Сім'я Пілавова була тісно пов'язана з окупаційними структурами: його брат займав крісло депутата «ради» від «Единой России», а син працював у так званій генпрокуратурі. Завдяки цим зв'язкам Пілавову вдалося втриматись на посаді.

2021 року його позиції знову похитнулися, проте тоді підтримку йому надав міністр МВС «ЛНР» Ігор Корнет. Після замаху 2023 року місце Корнета посів Олександр Камф.

За словами Лисянського, близький друг Пілавова — «генеральний прокурор «ЛНР» Сергій Горенко — загинув під час вибуху 2022 року.

У 2023 році конфлікт із Пасічником знову загострився. Попри те, що в серпні 2023 року Путін нагородив Пілавова орденом «За заслуги» другого ступеня, окупаційні силові органи розпочали перевірки його господарської діяльності.

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