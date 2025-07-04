Решение о заморозке поставок оружия Украине в одностороннем порядке принял глава Пентагона — NBC News

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: CNN

Глава Пентагона Пит Хегсет заморозил поставки оружия Украине, несмотря на данные военных о том, что это не угрожает боеготовности США. Об этом сегодня сообщает американский канал NBC News.

Издание отмечает, что решение в одностороннем порядке принял Пит Хегсет — и уже в третий раз. Его поддержал глава политического департамента Минобороны Элбридж Колби — давний противник помощи Украине.

Также подчеркивается, что решение о приостановке поставок стало неожиданным для Госдепа, конгрессменов, чиновников в Киеве и европейских союзников.

В то же время агентство Reuters ранее сообщило, что президент Дональд Трамп заявил, что США не полностью остановили поставки оружия в Украину.

«Мы поставляем оружие, но мы поставляли слишком много оружия. Но мы поставляем оружие. И мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но мы не прекратили [поставки полностью]. Вы знаете, Байден опустошил всю нашу страну, поставляя им оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что планирует 4 июля поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер говорил, что собирался обсудить с Трампом приостановку поставок некоторых видов вооружений, о чем впервые стало известно на этой неделе.