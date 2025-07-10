Британия передаст Украине более 5 000 ракет ПВО

Великобритания официально передаёт Украине более 5 000 зенитных ракет Thales. Фото: ИИ

Великобритания подпишет соглашение о поставках Украине более 5 000 зенитных ракет производства компании Thales. Об этом сообщает агентство Reuters.



Вице-премьер-министр Британии Анжела Рейнер подпишет документ в четверг, в рамках Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.



Впервые о соглашении объявил премьер-министр Кейр Стармер ещё 2 марта.



Кроме того, британское правительство подтвердило готовность предоставить Украине двустороннюю помощь на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что Украина получит 350 современных ракет британского производства для противовоздушной обороны за счет замороженных российских активов.