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Британия передаст Украине более 5 000 ракет ПВО

10 июля 2025, 15:59

Британия передаст Украине более 5 000 ракет ПВО

Великобритания официально передаёт Украине более 5 000 зенитных ракет Thales. Фото: ИИ Великобритания официально передаёт Украине более 5 000 зенитных ракет Thales. Фото: ИИ

Великобритания подпишет соглашение о поставках Украине более 5 000 зенитных ракет производства компании Thales. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вице-премьер-министр Британии Анжела Рейнер подпишет документ в четверг, в рамках Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

Впервые о соглашении объявил премьер-министр Кейр Стармер ещё 2 марта.

Кроме того, британское правительство подтвердило готовность предоставить Украине двустороннюю помощь на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что Украина получит 350 современных ракет британского производства для противовоздушной обороны за счет замороженных российских активов.

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