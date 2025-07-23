В Мариуполе из крана течёт ржавая вода — жители возмущены

В Мариуполе из кранов течет техническая вода желто-коричневого цвета. Несмотря на это, оккупанты взимают 62 рубля за кубометр.

Жители временно оккупированного Мариуполя пожаловались на некачественное водоснабжение. Видео, где из крана течёт мутная, ржавая вода, было опубликовано в Telegram-канале «Маріуполь.Спротив».



По словам жительницы дома на улице Сеченова, 58, именно такую жидкость подают в ванных комнатах.



«И кому она такая нужна? Ею можно стирать? Машинка заглохнет через 16 минут! За что мы платим?» — говорится в описании к ролику.



Местные жители сообщают, что за эту техническую воду оккупационные власти взимают 62 рубля за кубометр — около 26 гривен. При этом вода подаётся по часам, её качество непригодно для питья, а централизованное водоотведение во многих районах отсутствует.

Платёжки за коммунальные услуги, по словам мариупольцев, приходят даже в разрушенные дома, где невозможно жить.



Эксперты подчёркивают: действия оккупационных администраций — это имитация коммунального сервиса, не обеспечивающая население базовыми услугами, а лишь формирующая видимость «гражданского управления».

Ранее в группировке «ДНР» объявили, что в Донецке и Макеевке вода будет подаваться по графику — раз в три дня.