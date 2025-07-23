У Маріуполі з крана тече іржава вода — мешканці обурені

У Маріуполі з кранів тече технічна вода жовто-коричневого кольору. Попри це, окупанти стягують 62 рублі за кубометр.

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя поскаржилися на неякісне водопостачання. Відео, де з крана тече каламутна, іржава вода, було опубліковано в Telegram-каналі «Маріуполь.Спротив».



За словами мешканки будинку на вулиці Сеченова, 58, саме таку рідину подають у ванних кімнатах.



«І кому вона така потрібна? Нею можна прати? Машинка заглухне через 16 хвилин! За що ми платимо?» — йдеться в описі до ролика.



Місцеві жителі повідомляють, що за цю технічну воду окупаційна влада стягує 62 рублі за кубометр — близько 26 гривень. При цьому вода подається за розкладом, її якість непридатна для пиття, а централізоване водовідведення в багатьох районах відсутнє

Платіжки за комунальні послуги, за словами маріупольців, приходять навіть у зруйновані будинки, де неможливо жити.



Експерти наголошують: дії окупаційних адміністрацій — це імітація комунального сервісу, яка не забезпечує населення базовими послугами, а лише формує видимість «громадянського управління».

Раніше в угрупуванні «ДНР» оголосили, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні.