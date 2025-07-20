Донецьк, Макіївка та Маріуполь без води: «ДНР» переходить на обмежений режим подачі

В угрупуванні «ДНР» оголосили, що у Донецьку та Макіївці вода подаватиметься за графіком — раз на три дні. Проте, за повідомленнями місцевих жителів, в окремих районах води немає вже понад тиждень.

Критична ситуація з водопостачанням також зберігається у Сніжному, Єнакієвому та Шахтарську. При цьому без води залишаються не лише жителі тимчасово окупованих районів Донецької області — подібні проблеми мають і в Луганську.

Також Telegram-канал «Андрющенко Тайм» повідомив , що слідом за Донецьком обмеження на водопостачання вводяться і в Маріуполі. Воду подаватимуть раз на два дні — лише на чотири години.



Докладніше про відсутність водопостачання у тимчасово окупованій Донецькій області дивіться в авторському проєкті «Новин Донбасу».