МиГ-29 ВСУ разбил мост для техники РФ у Юнаковки

Последствия удара по мосту в районе Юнаковки.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанес точечный авиаудар по мосту вблизи села Юнаковка Сумской области, разрушив одну из плит и сделав невозможным проезд российской автомобильной и тяжёлой техники. Об этом сообщили в блоге пилотов Воздушных сил Украины «Соняшник».

Последствия удара по мосту в районе Юнаковки.

Как отмечается, это уже третий удар по данной переправе. По информации канала War Archive, удар был нанесён высокоточными авиабомбами GBU-62 JDAM-ER и GBU-39.



По данным карты DeepState, на данный момент часть Юнаковки контролируется российскими войсками, остальная — остаётся в «серой зоне».

Часть Юнаковки контролируется российскими войсками.

В свою очередь Генштаб ВСУ заявил, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники за сутки отбили 16 атак противника.