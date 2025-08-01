Путин хочет, чтобы на переговорах учитывали его интересы — иначе «будем ждать»

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что завершение войны РФ против Украины должно учитывать интересы обеих стран и быть основано на «хороших базовых условиях». Об этом сообщает российская пресса.



«Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран», — сказал он.



Путин в очередной раз напомнил о своих амбициях относительно захвата украинских территорий.



«В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время для переговоров, а нужно подождать — пожалуйста, мы готовы подождать», — сказал он, сделав отсылку к ранним заявлениям, что со временем Россия захватит еще больше украинских территорий.



Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Киев открыт к переговорам на уровне глав государств.



«Если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — заявил Зеленский.



Он добавил, что необходим переход от заявлений и технических контактов к прямому диалогу.



«США это предлагали. Украина это поддерживала. Нужна готовность РФ», — подчеркнул президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп поставил четкий срок для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной — до 8 августа, сообщили представители США в Совете Безопасности ООН в четверг, 31 июля. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф с дипломатической миссией отправился в Израиль, после чего планирует визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.



