Путін хоче, щоб на переговорах враховували його інтереси — інакше «чекатимемо»

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що завершення війни РФ проти України має враховувати інтереси обох країн і ґрунтуватися на «хороших базових умовах».



«Нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових підставах, які б задовольняли і Росію, і Україну, забезпечили б безпеку обох країн», — сказав він.



Путін вкотре нагадав про свої амбіції щодо захоплення українських територій.



«В принципі, можна чекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час для переговорів, а треба почекати, будь ласка, ми готові почекати», — сказав він, зробивши відсилання до ранніх заяв, що згодом Росія захопить ще більше українських територій.



Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що Київ відкритий до переговорів на рівні глав держав.



«Якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну гідно і встановити справді тривалий мир, а не просто спроба виграти ще час для війни та відстрочення санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», — заявив Зеленський.



Він додав, що необхідний перехід від заяв та технічних контактів до прямого діалогу.



«США це пропонували. Україна це підтримувала. Потрібна готовність РФ», — підкреслив президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив чіткий термін для досягнення мирної угоди між Росією та Україною — до 8 серпня, повідомили представники США у Раді Безпеки ООН у четвер, 31 липня, Спецпредставник президента США Стів Віткофф з дипломатичною місією вирушив до Ізраїлю, після чого планує візит до Москви для переговорів з Володимиром.



