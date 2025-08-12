В ВСУ рассказали о ситуации в районе Покровска

На Добропольском и Покровском направлениях Донецкой области российские оккупанты используют тактику «просачивания», то есть определенное количество российских малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции, и пытается обойти первую линию. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» подполковник Виктор Трегубов.



По его словам, малые группы российских военных насчитывают несколько человек.



«Когда они идут дальше, они пытаются вступать в огневой контакт с украинскими ребятами или с украинскими дронщиками, или пытаются где-нибудь накапливаться», — сообщил он.



Их присутствие фиксируется, и поэтому на картах из открытых источников кажется, что россияне продвинулись там на 12 километров в глубину украинской территории. Но следует понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль.



«Речь идет о том, что на них пробралась малая группа россиян в количестве, ну где-то 5-10 человек. И это совершенно не то, как оно смотрится на карте. Это не то, что они взяли под контроль вот тот путь, который они прошли. Нет, они прошли путь и пытались где-то спрятаться в одном подвале. И, конечно, потом туда побежали резервы украинских сил, чтобы их из того подвала выбивать и их там уничтожать», — резюмировал Трегубов.



Ранее мы писали, что в оперативно-стратегической группировке войск ВСУ «Дніпро» (ОСГВ «Дніпро») опровергают факт глубокого прорыва ВС РФ на Добропольском и Покровском направлениях в Донецкой области.

