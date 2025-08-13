Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

The Times: США и Россия обсуждают «оккупацию Украины» по образцу Западного берега — Белый дом опроверг эту информацию

13 августа 2025, 21:20

The Times: США и Россия обсуждают «оккупацию Украины» по образцу Западного берега — Белый дом опроверг эту информацию

США и Россия якобы рассматривают план «оккупации Украины по образцу Западного берега», пишет The Times. По данным издания, советник Дональда Трампа Стив Уиткофф поддерживает инициативу, которая может быть обнародована до предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа.

Согласно этой концепции, Россия получит военный и экономический контроль над захваченными территориями Украины, при этом не прибегая к формальной аннексии. На карте границы Украины останутся неизменными, что позволит обойти конституционный запрет на передачу земель, пишет издание.

Позже Белый дом опроверг публикацию The Times о том, что США и Россия обсуждали модель «Западного берега» для урегулирования конфликта в Украине.

«Это абсолютно ложная и небрежная информация со стороны The Times», написала Заместитель пресс-секретаря Анна Келли в X.

Напомним, европейские союзники Украины изучают возможность постепенного ослабления санкций против России в случае, если удастся договориться о полном прекращении огня.

