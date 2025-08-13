Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

The Times: США та Росія обговорюють «окупацію України» за зразком Західного берега — Білий дім спростував цю інформацію

Доповнено
13 серпня 2025, 21:19

The Times: США та Росія обговорюють «окупацію України» за зразком Західного берега — Білий дім спростував цю інформацію

США та Росія нібито розглядають план «окупації України на зразок Західного берега», пише The Times. За даними видання, радник Дональда Трампа Стів Уіткофф підтримує ініціативу, яка може бути оприлюднена до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці у п'ятницю, 15 серпня.

Згідно з цією концепцією, Росія отримає воєнний та економічний контроль над захопленими територіями України, при цьому не вдаючись до формальної анексії. На мапі кордони України залишаться незмінними, що дозволить оминути конституційну заборону на передачу земель, пише видання.

Пізніше Білий дім спростував публикацію The Times. «Це цілком брехлива інформація з боку The Times», написала заступниця пресссекретаря Анна Келлі в X.

Нагадаємо, європейські союзники України вивчають можливість поступового ослаблення санкцій проти Росії у разі, якщо вдасться домовитись про повне припинення вогню.

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
українські території
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
усі новини
23:06
Росіяни масово переходять на Google Meet після обмежень у Telegram та WhatsApp
22:36
США готують «дуже серйозні наслідки» у разі відмови Путіна від миру
22:01
Київ озвучив вимоги для припинення війни — Politico
21:19
The Times: США та Росія обговорюють «окупацію України» за зразком Західного берега — Білий дім спростував цю інформацію
20:34
Екс-депутата з Донецької області оголошено в розшук за держзраду
18:53
Дві системи Patriot та нові ракети: про що домовилися Зеленський та Мерц
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
17:57
Авіація ЗСУ перетворила Тьоткіно на полігон, методично знищуючи російських військових та їхні позиції
17:29
Командиру військової частини та активісту вручили нові підозри — ДБР
16:56
Костянтинівка під масованими атаками російських FPV-дронів
16:42
Безпілотник атакував Бєлгород: виникла пожежа, під удар міг потрапити вертолітний майданчик
16:35
Європа розглядає послаблення санкцій щодо РФ в обмін на повне перемир'я — Sky News
16:14
Росіяни скидають авіабомби та прострілюють усі під`їзні шляхи: яка ситуація в Покровську та Костянтинівці зараз
15:54
Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОВА підозрюють у розтраті держкоштів
15:45
Директор ДБР відповів, скільки рішень МСЕК щодо інвалідності чиновників вже скасували
15:23
У ЗСУ розповіли, що зараз з російськими військовими, які прорвалися під Добропіллям
15:15
Міноборони допустило до експлуатації 7 зразків автотехніки для ЗСУ
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:54
На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з міста Білозерське та ще 13 населених пунктів
14:36
МіГ-29 ЗСУ ударами GBU-39 знищив позиції РФ біля Роботиного
усі новини
ВІДЕО
Екс-депутата з Донецької області оголошено в розшук за держзраду Екс-депутата з Донецької області оголошено в розшук за держзраду
13 серпня, 20:34
Удар ВПС України по ЗС РФ. Авіація ЗСУ перетворила Тьоткіно на полігон, методично знищуючи російських військових та їхні позиції
13 серпня, 17:57
Удар по бліндажах РФ. МіГ-29 ЗСУ ударами GBU-39 знищив позиції РФ біля Роботиного
13 серпня, 14:36
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. Дрони РФ атакували автівку і швидку на Херсонщині: є жертви
13 серпня, 12:55
Удар по ЗС РФ у Юнаківці Сумської області. МіГ-29 ЗСУ ударами HAMMER знищив штурмові групи РФ у Юнаківці
13 серпня, 11:11
Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі
13 серпня, 08:59

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір