Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу

Вночі російські окупаційні війська обстріляли селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади Краматорського району Донецької області.
За повідомленням обласної військової адміністрації, у Райському пошкоджено шість будинків та адміністративну будівлю.
Як передає телеграм-канал «Дружківка Інфо», під удар у Райському знову потрапив місцевий клуб. Будівлю серйозно пошкоджено.
Також під ударом росіян вночі опинилося селище Новогригорівка.
Канал «Дружківка Інфо» опублікував фото та відео наслідків російських обстрілів у Райському та Новогригорівці.
