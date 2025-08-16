Селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади зазнали російського обстрілу

Росіяни знову вдарили по клубу у селищі Райське Дружківської громади Краматорського району. Фото: Дружківка Інфо

Вночі російські окупаційні війська обстріляли селища Райське та Новогригорівка Дружківської громади Краматорського району Донецької області.

За повідомленням обласної військової адміністрації, у Райському пошкоджено шість будинків та адміністративну будівлю.

Як передає телеграм-канал «Дружківка Інфо», під удар у Райському знову потрапив місцевий клуб. Будівлю серйозно пошкоджено.

Також під ударом росіян вночі опинилося селище Новогригорівка.

Канал «Дружківка Інфо» опублікував фото та відео наслідків російських обстрілів у Райському та Новогригорівці.