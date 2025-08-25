Атака на НПЗ в Сызрани: беспилотники повредили установки переработки нефти

Последствия атаки на Сызранский НПЗ. Фото: ASTRA

24 августа пять беспилотников ударили и взорвались на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в городе Сызрань Самарской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в МЧС РФ.



Три дрона попали по оборудованию. В результате повреждены установка первичной переработки нефти АВТ-6, установка вторичной переработки нефти Л-35-6 и насосная станция.



АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входящее в структуру ПАО «Роснефть». Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы и так далее. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 миллиона тонн нефти.

