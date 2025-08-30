З Костянтинівки рятувальники евакуювали 12 людей

У Костянтинівці триває евакуація. Фото:

Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли з Костянтинівки Донецької області 12 осіб, серед — троє маломобільних. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві зазначили, що людей доставили до безпечнішого населеного пункту, де вони отримають необхідну допомогу та підтримку.



«У Костянтинівці не стихають обстріли, які становлять смертельну загрозу для цивільних. Більшість будинків пошкоджено, інфраструктуру зруйновано, а залишатися в місті небезпечно», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що у п'ятницю, 29 серпня, ще двадцять мешканців Костянтинівської громади Донецької області евакуйовано із зони бойових дій.

