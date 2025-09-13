Пошкоджено житлові будинки та адмінбудинки: росіяни понад 20 разів атакували Донеччину за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 12 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено адміністративні будівлі та будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок; у Ямполі поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 9 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 гаражі і авто. У Краматорську поранено людину. В Олексієво-Дружківці пошкоджено будинок; у Торському поранено 2 людини. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, адмінбудівлю і крамницю.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що російська армія вночі в суботу, 13 вересня, обстріляла прифронтове місто Костянтинівку Донецької області. Внаслідок ударів багато пошкоджень.

