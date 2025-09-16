Ракета с истребителя, а не российский дрон попала в жилой дом в Польше — СМИ

В жилой дом в Польше попала ракета с истребителя, а не российский беспилотник. Фото: Polsat News

Во время вторжения беспилотников России в Польшу в жилой дом в деревне Вырыки-Воля попала ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, а не российский дрон, как предполагалось ранее. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita, ссылаясь на источники.

По данным польского издания, F-16 пытался сбить летевший дрон, но в системе наведения произошел сбой.

Газета отмечает, что прокуратура засекретила информацию о «неидентифицированном летающем объекте», обломки которого упали на дом. Министерство обороны Польши это не комментирует.

Напомним, около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября во время массированного удара по Украине. Поднятые в воздух истребители сбили часть дронов.

Российские беспилотники впервые были сбиты над территорией страны – члена НАТО.