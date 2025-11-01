Рятувальники за добу вивезли 10 людей з прифронтової Дружківки

Рятувальники вивезли із Дружківки 10 людей. Фото: ДСНС

Минулої доби, 31 жовтня, рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» вивезли 10 мешканців Дружківки, серед них — 3 дитини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



У відомстві нагадали, що продовжується евакуація з прифронтових громад Донецької області, рятувальники щодня допомагають мешканцям виїхати до безпечних регіонів.



«Кожна евакуація — крок до безпеки. Наразі ворог щодня завдає масованих ударів по населених пунктах області, знищуючи житлові будинки, об'єкти інфраструктури та ставлячи під загрозу життя мирних жителів. Постійні обстріли несуть небезпеку не лише фізичному здоров'ю, а й психологічному стану дітей та дорослих», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що в Нацполіції України показали, як відбувається евакуація мешканців Костянтинівки, де через щільний контроль дронів з боку ворога не можна затримуватись на одному місці довше за кілька хвилин.

