У Києві затримали нападників на військового під час реабілітації

Місце нападу на військового.

Поліцейські затримали двох чоловіків за розбійний напад на військовослужбовця, який перебуває в Києві на реабілітації. Про це повідомляє Поліція Києва.

27-річний потерпілий проходить відновлення після численних поранень, отриманих у зоні бойових дій. Чоловік ненадовго вийшов з лікарні в найближчий сквер, де до нього з погрозами підійшли двоє невідомих.



Нападники приставили до обличчя і тіла військового ніж і викрутку, відібрали мобільний телефон, 8 тисяч гривень і особисті речі, після чого зникли.

За клопотанням слідчих зловмисники, раніше неодноразово судимі за аналогічні злочини, взяті під варту. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.