За добу на Донеччині поранено одну людину під час обстрілу

У Лимані Донецької області минулої доби, 30 листопада, поранено одну людину під час обстрілу російських військ. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 30 листопада росіяни поранили 1 жителя Донецької області», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3744 особи, отримали поранення — 8502. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи



Раніше ми писали, що 30 листопада 2025 року російські війська знову завдали удару по Добропіллю в Донецькій області. За попередніми даними, атаку було здійснено ударними безпілотниками.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»