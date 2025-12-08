Армия РФ обстреляла Дружковку: загорелись многоэтажка и автомобили

Последствия обстрела Дружковки. Фото: ГСЧС

7 декабря российские захватчики обстреляли город Дружковка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелись два легковых автомобиля. Спасатели потушили огонь.



Утром 8 декабря город снова попал под удар ВС РФ. Загорелись лоджии на четвертом и пятом этажах пятиэтажки. Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 15 квадратных метров.

Напомним, что 8 декабря российская армия ударила по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего ранены четыре человека, среди них дети.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко