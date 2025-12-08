Армія РФ обстріляла Дружківку: загорілися багатоповерхівка та автомобілі

Наслідки обстрілу Дружківки. Фото: ДСНС

7 грудня російські загарбники обстріляли місто Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Загорілися два легкові автомобілі. Рятувальники загасили вогонь.



Вранці 8 грудня місто знову потрапило під удар ЗС РФ. Загорілися лоджії на четвертому та п'ятому поверхах п'ятиповерхівки. Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 15 квадратних метрів.

Нагадаємо, що 8 грудня російська армія вдарила по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого поранені чотири людини, серед них діти.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко