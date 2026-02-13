«Шахеди» вночі масовано атакували порт в Одеській області: одна людина загинула, ще шість – поранені

Наслідки удару по порту в Одеській області. Фото: Одеська ОВА

Вночі 13 лютого російські війська дронами масовано вдарили по порту в Одеській області. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Пошкоджені інфраструктура, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема вантажні вагони. Виникла пожежа. Триває ліквідація наслідків.



Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шість – отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.



Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що в порту загорілися вантажні вагони та чотири автомобілі.



За даними Одеської обласної прокуратури, загинув 20-річний хлопець.



Постраждали чоловіки 31, 32, 37, 38, 49 та 53 років.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ розповіли, що область атакували кілька груп БПЛА «Шахед».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко