Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються понад 26 тисяч українців — МВС

На сьогоднішній день вважаються зниклими за особливих обставин безвісти 11 тис. цивільних і 15 тис. військовослужбових українців, інформують у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Станом на сьогодні понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 тисяч – це цивільні, близько 15 тисяч – військові», – сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у четвер в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, інформація про кожного зниклого безвісти ставиться на облік, ведеться реєстр. «Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку», — додав він.

Тимченко уточнив, що на сьогоднішній день близько 9 тис. сімей отримали витяги з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.