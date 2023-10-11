З початку війни за кордон на лікування з України евакуювали понад 1,3 тисячі дітей — МОЗ

З початку війни в рамках співпраці МОЗ з Єврокомісією, ВООЗ, урядами Польщі та інших країн на лікування до закордонних клінік було евакуйовано понад 1300 дітей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

«Загалом, завдяки співпраці вже вдалося направити на лікування та/або реабілітацію за кордон майже 4 тисячі українців, серед яких понад 1300 – це діти з онкологічними захворюваннями, травмами та хронічними захворюваннями», – йдеться у повідомленні.

Станом на 15 вересня 2023 року внаслідок збройної агресії РФ проти України загинули 504 дитини. Ще понад 1123 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, на Сумщині росіяни смертельно поранили дівчинку.