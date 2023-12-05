У Керчі та Феодосії чули десятки вибухів, Кримський міст закривали

У Феодосії, що у тимчасово окупованому Криму вранці у вівторок, 5 грудня, чули вибухи. Про це повідомив тeлеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своїх передплатників.



Зазначається, що вибухи чули принаймні чотири рази в проміжку між 5:05 та 5:25 за Київським часом.



Перед цим, о 5:09, міністерство оборони Росії повідомило, що російське ППО нібито знищило 22 українські безпілотні літальні апарати і ще 13 перехопило над акваторією Азовського моря та Кримом.



У ніч також відбувалися вибухи у Керчі. Місцеві мешканці нарахували їх понад 30.



Також окупанти перекривалии рух по Кримським мостом, в частині Керчі після вибухів зникло світло.



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