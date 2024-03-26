Україна отримала 880 мільйонів доларів від МВФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Про це він написав у себе в Telegram.



«Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF. Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність», — додав прем'єр.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами та вже готується до наступного перегляду програми.



Раніше прем'єр-міністр України заявив, що США мають передати Україні 11,8 мільярда доларів фінансової допомоги.



Нагадаємо, в Україні з державного бюджету на соціальні виплати було направлено 75,3 млрд грн, зокрема на пенсії, а також на соцзахист дітей та інвалідів.



14 грудня 2023 року Україна отримала транш за програмою з Міжнародним валютним фондом майже на 900 млн доларів.