Покровськ готують до оборони: в деяких кварталах міста будують укріплення

Місцева влада Покровська готує місто до оборони, у деяких районах міста вже зведені укріплення. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок).



«До вуличних боїв ще у нас кілька ліній оборони вже збудовано. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році у березні чи квітні», — зазначив він.



Добряк уточнив, що за кожним містом Донеччини стоїть бойова бригада, яка затверджує план оборони та дає завдання цивільним.



«Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ збудовано вже те, що було потрібне. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (зміцнення – КР) не по всьому місту, а за певними напрямками, скажімо так. Входимо ще в таку роботу і робота не припиняється», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ ухвалив рішення додатково підкріпити Сили оборони на Покровському напрямі фронту на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Крім того, у своїй статті аналітик американського видання Forbes Девід Екс розповів, що Україна розгорнула на ділянці навколо Покровська одну зі своїх небагатьох наступальних бригад – бригаду «Кара-Даг».