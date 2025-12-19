Ракетний удар по Орлу потрапив на відео: пошкоджено ТЕЦ та комунальну інфраструктуру

Момент ракетного удару по Орлу потрапив на відео — кадри опублікував Telegram-канал Exilenova+. Ніч 19 грудня була напруженою для кількох міст Росії: під обстріл потрапили Ростов-на-Дону, Орел та Тольятті.



OSINT-аналітик ASTRA геолокалізував відео очевидців і відзначив, що спалах видно на Орловській ТЕЦ. Кадри зняті з відстані близько 1,4 км з будинку на перехресті вулиць Полярної та Приборобудівної.



Губернатор Орловської області Андрєй Кличков підтвердив факт атаки та повідомив про пошкодження комунальної інфраструктури міста. Через це частина міста, зокрема район Совєтський, залишилася без електрики, тепла та гарячої води.

Rocket danger в Оріолі. Probably hit at the thermal power station. pic.twitter.com/W0oSVdHOCW — Exilenova+ (@Exilenova_plus) December 18, 2025

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»